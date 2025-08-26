Warum diese Allgäuer Trachtler Markus Söder heute nach Helgoland begleiten

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder reist am heutigen Dienstag, 26.8.2025, zu einem Kurzbesuch auf Deutschlands einzige Hochseeinsel Helgoland. Am Nachmittag soll Söder von Hamburg aus mit dem Katamaran „Halunder Jet“ zu dem Eiland in der Deutschen Bucht fahren.

Zur Delegation des Ministerpräsidenten gehören auch vier Mitglieder des Hopferauer Trachtenvereins „D`Schlossbergler“ um Vorsitzenden Gerhard Pichler. „Wir sind auf dem Weg nach Helgoland“, bestätigte Pichler am Vormittag auf Anfrage unserer Redaktion.

Trachtenverein D‘Schlossbergler trifft Markus Söder auf Helgoland

Laut dem Vereinsvorsitzenden sind die Hopferauer bereits am Dienstagmorgen um 7 Uhr in Hamburg an Bord des Helgoland-Katameran gegangen und werden gegen Mittag auf Helgoland ankommen. Dort werden sie zunächst auf die Ankunft des bayerischen Ministerpräsidenten am Nachmittag warten. Was danach auf dem Programm steht? „Wir lassen uns überraschen“, so Pichler.

Überraschend sei vor etwa zwei Wochen auch die Einladung der Staatskanzlei zur Reise nach Helgoland bei den „D`Schlossbergler“ eingegangen, berichtet Vorsitzender Pichler weiter. Eingefädelt habe die Teilnahme der Ostallgäuer an der Söder-Reise der Landesvorsitzende des Bayerischen Trachtenverbandes, Günter Frey aus Sulzschneid, der die Hopferauer auch begleitet, berichtet Pichler weiter.

D‘ Schlossbergler“ aus Hopferau kommen am Donnerstag zurück von Helgoland

Söder reise auf Einladung von Helgolands Bürgermeister Thorsten Pollmann (parteilos) und der Tourismusdirektorin Katharina Schlicht. Den Ausschlag gab nach Angaben der Gemeinde eine „humorvolle Bemerkung“ Söders. Bei einer Veranstaltung im Februar hatte er einem „Bild“-Bericht zufolge gesagt: „Wenn es nach dem Länderfinanzausgleich geht, dann wären Sylt und Helgoland längst bayerisch.“

Söder besucht nach eigenen Angaben bereits zum zweiten Mal die Nordseeinsel und freue sich schon auf ein „tolles Fischessen“. Zudem gab Söder beim ARD-Sommerinterview die „Empfehlung“ ab: „Man muss an zwei Orten als Deutscher immer gewesen sein: auf dem höchsten Punkt, nämlich auf der Zugspitze, und auf der einzigen Hochseeinsel, die wir haben: Helgoland. Das ist Pflicht.“

Hopferauer mit Söder auf Helgoland: Das ist geplant

Geplant sind dort unter anderem ein offizieller Empfang im Rathaus, eine Rundfahrt über die Nordseeinsel, eine Börtebootfahrt zur Düne sowie ein festlicher Helgoländer Abend mit kulturellem Programm, teilten Helgoland und die Reederei FRS Helgoline mit. Zurück gehe es dann am Mittwochnachmittag.

Die Hopferauer Trachtler werden am Donnerstag zurück ins Ostallgäu kommen. „Dann schnuppern wir wieder Bergluft“, sagte Vorsitzender Pichler.