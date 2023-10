Mobilität

12:48 Uhr

An diesen Orten in der Region haben die meisten Menschen ein Auto

Plus Auf dem Land haben generell mehr Menschen ein Auto als in der Stadt. Aber in der Region gibt es Ausnahmen. So viele Pkw gibt es in den Städten und Landkreisen.

Von Luca Riedisser

Zur Arbeit, zum Einkaufen, zu Freundinnen und Freunden: In Städten ist das mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln gut machbar. Auf dem Land dagegen sind viele Menschen auf ihr Auto angewiesen. Darauf lassen auch Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes vom Beginn des Jahres 2023 schließen.

Vergleichsweise wenige Autos in Städten wie Augsburg, Ulm oder Kempten

Die Anzahl von Autos liegt der Statistik zufolge sowohl in größeren Städten wie Augsburg und Ulm als auch in kleineren Städten wie Kempten oder Kaufbeuren unter dem bundesweiten Durchschnitt von 586 Pkw je 1000 Einwohnerinnen und Einwohner. Aus der Reihe tanzt Ingolstadt – auch Autostadt genannt – mit 715 Autos pro 1000 Personen. Grund dafür könnte der Autohersteller Audi sein, der sein Stammwerk in der bayerischen Stadt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

