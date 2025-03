54-Jähriger bei Küchenbrand in München verletzt

Ein Mann hat bei einem Wohnungsbrand in München eine Rauchvergiftung erlitten. Das Feuer sei am Montagabend in der Küche ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte hätten den 54 Jahre alten Bewohner im Flur des dritten Obergeschosses auf dem Boden gefunden. Die Tür zur Brandwohnung habe noch offen gestanden. Der Rettungsdienst brachte demnach den Mann in eine Klinik. Nach dem Einsatz konnten die anderen Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren, wie es weiter hieß. Die Brandursache war zunächst unklar.

München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Küchenbrand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis