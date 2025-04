Polizeieinsatz in Hostel – mehrere Beamte verletzt

Ein 19-Jähriger soll nach einer Auseinandersetzung in einem Münchner Hostel zwei Polizisten verletzt haben. Zwei weitere Beamte wurden bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Streifenwagen verletzt, die zur Unterstützung ihrer Kollegen zum Einsatzort fuhren, wie die Polizei mitteilte.

Der 19-Jährige soll sich in der Nacht nach ersten Erkenntnissen geweigert haben, das Hostel zu verlassen. Ein Mitarbeiter rief deswegen die Polizei. Vor Ort hätten die Beamten einen Streit zwischen dem 19-Jährigen und einer zunächst unbekannten Person beobachtet. Den Angaben nach setzten die Polizisten auch Schlagstöcke ein, um die beiden zu trennen. Bei der Auseinandersetzung habe der 19-Jährige die Polizisten geschlagen und sei zunächst geflüchtet.

Zwei Beamte durch Auffahrunfall verletzt

Als die Beamten ihn eingeholt hatten und versuchten, ihm Handschellen anzulegen, habe sich der 19-Jährige dagegen gewehrt und einem der Beamten ins Gesicht geschlagen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten setzten laut den Angaben Reizgas gegen den 19-Jährigen ein. Demnach wurden die Polizisten und der 19-Jährige leicht verletzt. Beim Eintreffen weiterer Streifen sei ein Polizeiauto einem vorausfahrenden Streifenwagen aufgefahren. Die zwei Beamten im hinteren Wagen wurden demnach ebenfalls leicht verletzt.

Ein Richter solle nun entscheiden, ob der 19-jährige US-Amerikaner ohne festen Wohnsitz in Deutschland in Haft kommt. Die Polizei ermittle wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Polizeibeamte. Weshalb sich der 19-Jährige in dem Hostel aufgehalten hatte und warum er es verlassen sollte, war laut einer Polizeisprecherin zunächst unklar.