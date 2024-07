Betrunkene Tramfahrerin: Straßenbahn stößt in München mit Auto zusammen

Am Montagnachmittag stießen im Münchner Stadtteil Berg am Laim eine Straßenbahn und ein Auto zusammen. Die 50-jährige Fahrerin der Tram war gegen 15.50 Uhr auf der Berg-am-Laim-Straße in Richtung Ostbahnhof unterwegs gewesen, während ein 45-jähriger Maserati-Fahrer in dieselbe Richtung fuhr. Letzterer bog nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei an der Kreuzung zur Trausnitzstraße nach links ab. Dort kam es dann zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn. Ob die Ampel für den 45-jährigen Autofahrer grün oder rot gezeigt habe, sei bislang unklar, teilte die Polizei mit.

Straßenbahn und Auto stoßen in München zusammen – Person leicht verletzt

Bei dem Unfall wurde eine 56-jährige Insassin der Tram leicht verletzt. Die Straßenbahn und das Auto wurden mittelschwer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Trambahnstrecke für rund zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu Beeinträchtigungen.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Tramfahrerin während des Unfalls betrunken war. Ein Atemalkoholtest habe bei der 50-Jährigen laut einem Polizeisprecher einen Wert von 1,0 Promille ergeben. Der Frau wurde daraufhin Blut entnommen und ihr regulärer Führerschein abgenommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.