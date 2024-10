Die 100-Jährige, die schon 1936 auf die Wiesn ging

Die Aufregung ist groß, als Luise Schäfer im Herbst 1936 zur Münchner Theresienwiese gebracht wird. In einem Auto, was allein schon toll ist, und dann noch von einem Chauffeur. Es ist ein sonniger Septembertag, die Olympischen Spiele in Berlin sind gerade vorbei. Die Zwölfjährige ist mit ihrer Schulfreundin unterwegs, zum ersten Mal in ihrem Leben dürfen die Mädchen auf die Wiesn. „Ich habe später so manches Oktoberfest besucht“, erinnert sich die heute 100-Jährige, die sich mit ihrer Geschichte in einem Brief an unsere Redaktion gewandt hat. „Aber so lustig und schön wie das von 1936 war keines!“

