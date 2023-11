Das sind die Multimedia-Projekte der Volontärinnen und Volontäre

360-Grad-Touren, Podcasts oder Diashows: Während des Volontariats bei der Augsburger Allgemeinen entstehen einige kreative Multimedia- und Datenprojekte.

Die Verwendung von multimedialen Darstellungsformen wird auch für klassische Print-Zeitungen immer wichtiger. Aus diesem Grund dürfen die Volontärinnen und Volontäre der Augsburger Allgemeinen während ihrer zweijährigen Ausbildung ausgiebig mit verschiedenen digitalen Formaten experimentieren.

In ihrem ersten Ausbildungsjahr bekommen die Volos einen Monat lang Zeit, um sich einem Digitalprojekt ihrer Wahl zu widmen. Dabei sind ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt: Von einer 360-Grad-Tour über einen Podcast bis hin zu einer Multimedia-Reportage mit Videoelementen, Grafiken oder einem interaktiven Quiz ist alles möglich. Im zweiten Ausbildungsjahr entstehen zudem einige Datenprojekte. Dabei nehmen sich die Volos verschiedene Datensätze, wie zum Beispiel Zahlen zum Tourismus in der Region, vor und veranschaulichen diese in Grafiken. In diesem Artikel finden Sie alle Digital- und Datenprojekte des Volontariat-Jahrgangs 2022/23. Viel Spaß beim Lesen und Erkunden!

Digitalprojekte des Jahrgangs 2022/23

Der schwäbische Dialekt als Serie Foto: Marcus Merk

Der schwäbische Dialekt in all seinen Facetten: in Worte gefasst, als Video und im Quiz: Hier finden Sie die multimediale Serie "So schwätzet mir".

Nördlingens Häuser auf 360-Grad-Tour Foto: Jan-Luc Treumann

Einige Nördlingerinnen und Nördlinger haben Einblicke in ihre Häuser und Grundstücke gewährt. Klicken Sie sich durch die Historie der Stadt.

Reportage über Alltags-Sexismus Foto: Catcalls Of Augsburg

Unsere Volontärin Bianca Dimarsico hat eine sehr persönliche Multimedia-Reportage über sexuelle Belästigung geschrieben.

360-Grad-Tour durch die Donautherme Foto: Laura Gastl

Mehrmals wurde der Termin verschoben, im Frühjahr 2023 war es endgültig so weit: Die Donautherme in Ingolstadt wurde neu eröffnet. Was das Bad im Vergleich zu früher bietet, zeigt ein interaktiver Rundgang.

Das historische Günzburg in Bildern Foto: Stadtarchiv Günzburg/Celine Theiss

In den vergangenen 100 Jahren hat sich im Landkreis Günzburg viel verändert. Doch wie sah es damals im Gegensatz zu heute aus? Hier finden Sie die interaktive Zeitreise in Bildern.

Blick hinter die Kulissen der Augsburger Allgemeinen Foto: Az-Grafik/Manuel Andre

Wie arbeitet eigentlich unser Landtagskorrespondent in München? Und wie blickt unser neuer Chefredakteur Peter Müller auf die Herausforderungen für die Zeitungsbranche? Im Podcast "Auf einen Kaffee mit..." ermöglichen die Volos Laura Mielke, Felix Gnoyke und Celine Theiss einen Blick hinter die Kulissen der Augsburger Allgemeinen. Hier geht es zur aktuellsten Folge.

Datenprojekte des Jahrgangs 2022/23

Das Verschwinden der Geburtenstationen Foto: Alexander Kaya

Im Jahr 2000 gab es in Schwaben noch 29 Kliniken mit Geburtsstationen, 2023 sind es nur noch 18. Volo Dominik Durner hat sich angeschaut, wo in der Region noch Kinder zur Welt gebracht werden können und wie es mit den Geburtenstationen weitergeht.

Augsburgs Kiffer-Karte Foto: Annette Riedl, dpa/AZ

Geht es nach der Ampel-Regierung, steht die Cannabis-Legalisierung kurz bevor. Doch selbst dann gäbe es fürs Kiffen Verbotszonen. So sieht es in Augsburg aus.

Der Tourismus in der Region Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Der Tourismus in der Region erholt sich von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Zahlen zeigen, welche Landkreise unter der Corona-Krise besonders gelitten haben.

Eine Bilderreise durch Augsburgs Geschichte Foto: Stadtarchiv/Paula Binz

Seit Jahrzehnten prägen der "Kö" und die Maxstraße das Augsburger Stadtleben. Was hat sich dort seit den 60er-Jahren verändert? Volo Paula Binz zeigt die Geschichte in vergleichenden Fotos von früher und heute.

Nutztiere in der Region Foto: Dominik Bunk

Landkreise, in denen mehr Nutztiere leben als Menschen: Städter machen darüber Witze, auf dem Land ist das aber oft Realität. Wo genau? Das zeigen die Daten, die Dominik Bunk und Felix Gnoyke zusammengetragen haben.

Interaktive Karten der schwäbischen Gewässer Foto: Uwe Krella

Das aktuelle Wetter beeinflusst Flusspegel und Grundwasser auf diverse Weise. Knapp wird es inzwischen auch in unserer Region. Doch es gibt lokale Unterschiede, wie die interaktiven Karten von Laura Gastl beweisen.

Der Bestand an Brutvögeln Foto: Celine Theiss

Die häufigen Brutvogelarten sind in der Region und Bayern noch reichlich vertreten. Schwieriger gestaltet sich die Situation hingegen bei den Wiesenbrütern. Celine Theiss und Jonas Klimm zeigen, dass es aber auch hier Lichtblicke gibt. Hier geht es zu den Grafiken.