Actionsport im Olympiapark: Die wichtigsten Infos zu Munich Mash

Seit zehn Jahren findet das Munich Mash im Olympiapark statt. Größen der Actionsport-Szene geben sich dort einmal im Jahr die Klinke in die Hand. In diesem Jahr treten Sportlerinnen und Sportler wieder in den vier Disziplinen Skateboard, Wakeboard, BMX und Streetdance gegeneinander an. Zudem erwartet die Besucherinnen und Besucher Musik, Essen und verschiedene Workshops.

Programm und Zeitplan beim Munich Mash 2024

Von Freitagmittag (2. August) bis Sonntagabend (4. August) erwartet Besucherinnen und Besucher im Olympiapark ein vielseitiges Programm vor allem mit Actionsport, aber auch mit Musik und Party. Zu diesen Zeiten finden die Wettbewerbe beim Munich Mash statt:

Freitag:

16 bis 18 Uhr: Skateboard Qualifikation

18 bis 21 Uhr: Streetdance Preselection

19 bis 20.30 Uhr: Wakeboard Team Contest

Samstag:

13 bis 14 Uhr: Wakeboard Qualifikation

13.40 bis 14.20 Uhr: Basketball ING 3x3 Champions Trophy U18-Finale

14.45 bis 16 Uhr: BMX Spine Qualifikation

16.15 bis 16.45 Uhr: BMX Spine Best Trick

17.45 bis 19.30 Uhr: Akateboard Finale

20.30 bis 22.45 Uhr: Streetdance Finale

Sonntag:

13.45 bis 14.30 Uhr: Skateboard Best Trick

15.15 bis 16.15 Uhr: BMX Spine Finale

17 bis 17.40 Uhr: Basketball ING 3x3 Champions Trophy Finale

17 bis 18.30 Uhr: Wakeboard Finale

Neben den Wettkämpfen gibt es auch eine „Chill-out-Area“ und verschiedene Workshops. Zudem treten Musikacts auf der Halbinsel direkt am Olympiasee auf und am Samstagabend findet im Innenbereich der Olympiahalle eine Afterparty statt.

Keine Tickets für Munich Mash: Eintritt ist frei

Tickets für das Munich Mash gibt es nicht. Denn der Eintritt zu der Veranstaltung im Olympiapark ist frei.

Munich Mash 2024: Anreise mit ÖPNV und Parkplätze

Direkt am Olympiapark gibt es 4000 Parkplätze. Besucherinnen und Besucher können aber auch Parkplätze in der Nähe oder Park&Ride-Möglichkeiten rund um München nutzen. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, hat die Wahl zwischen U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bus. Diese Linien halten in der Nähe des Olympiaparks:

U-Bahn: Linie U3 Richtung Moosach (Haltestelle: Olympiazentrum)

S-Bahn: Linie S1 Richtung Ostbahnhof, ab Moosach mit U-Bahnlinie U3 oder U8 (Haltestelle: Olympiazentrum)

S-Bahn: Linie S8 Richtung Herrsching, ab Marienplatz mit U-Bahnlinie U3 (Haltestelle: Olympiazentrum)

Tram: Linien 20 und 21 (Haltestelle: Olympiapark West)

Tram: Linie 27 (Haltestelle: Petuelring)

Stadtbus: Linie 144 (Haltestellen: Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg)

Stadtbus: Linie 173 (Haltestellen: Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring)

Stadtbus: Linien 177 und 178 (Haltestelle: Petuelring)