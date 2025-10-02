Nach Sperrung und Bombendrohung: Wird die Wiesn nun verlängert?

Weil das Oktoberfest am Mittwoch bis zum frühen Abend wegen einer Bombendrohung gesperrt war, schlägt der Gastgewerbeverband Dehoga eine Verlängerung der Wiesn vor. Landesgeschäftsführer Thomas Geppert sagte gegenüber der dpa, dass die Wiesn „ein weltbekanntes Symbol für bayerische Gastfreundschaft, Lebensfreude und Zusammenhalt“ sei - und man sich die Lebensfreunde nicht verderben lassen sollte.

Nach Bombendrohung: Verlängerung des Wiesn unwahrscheinlich

Konkret geht es um eine Verlängerung von einem weiteren Tag. Im Raum steht die Frage, ob dies überhaupt möglich ist. Neben einer Erlaubnis der Stadt München wird auch Personal benötigt. Viele Mitarbeitende nehmen sich häufig nur für den Zeitraum der Wiesn Urlaub von ihrem eigentlichen Job.

Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister, zeigte sich gegenüber dem BR skeptisch. „Ganz einfach wäre das nicht“, sagte er. Die Entscheidung läge bei der Stadt München. Auch Peter Inselkammer, Sprecher der Oktoberfest-Wirte, sieht in einer Verlängerung keine Option. „So kurzfristig ist das tatsächlich nicht möglich“, erklärte er dem BR. „Für dieses Jahr können wir uns das nicht vorstellen.“

Was erwartet Oktoberfest-Besucherinnen und Besucher am Donnerstag?

Das Festgelände wurde am Mittwoch gesperrt, weil bei einem Großeinsatz mit zwei Toten im Münchner Norden am Mittwochmorgen ein Schreiben gefunden wurde, das eine mögliche Bedrohung mit Sprengstoff nahelegte. „Geht nicht auf die Wiesn. Es könnte ein bombiges Erlebnis geben“, stand dort drin. Münchens Oberbürgermeister gab daraufhin am Mittwochvormittag bekannt, dass die Wiesn bis mindestens 17 Uhr geschlossen bleibe. Am frühen Nachmittag gab er bekannt, dass die Polizei Entwarnung meldet und das Gelände ab 17.30 Uhr wieder öffne.

Am Donnerstag geht der Festbetrieb wie gewohnt weiter. Die Bierzelte öffnen um 10 Uhr.

Bedrohungslage in München: Die Bilder vom Polizeieinsatz Icon Galerie 29 Bilder Eine Explosion, ein Brand und eine Leiche – in München herrscht am Mittwoch Alarmzustand. Wegen einer Sprengstoffdrohung bleibt das Oktoberfest zwischenzeitlich geschlossen.