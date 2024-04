Natur

Blühende Aussichten: Gleich zwei Landesgartenschauen stehen an

Plus Am Wochenende wird es wärmer – passend dazu öffnet im Allgäu Baden-Württembergs Landesgartenschau. Auch Bayerns Schau in Kirchheim verspricht ein abwechslungsreiches Programm.

Von Peter Mittermeier, Peter Mittermeier, Daniela Hungbaur

Schon am Freitag soll es wieder mehr Sonnenschein in Wangen im Allgäu geben, sagt Stefan Zender. Er ist Meteorologe beim Portal "Wetterkontor". Am Samstag sogar um die 17 Grad – das sind doch wunderbare Aussichten gerade für Natur- und Gartenfreunde, die sich noch dazu am 26. April auf die Eröffnung des „größten Sommerfestes im Allgäu“ freuen können, auf die Landesgartenschau im baden-württemmbergischen Wangen. Etwas später, am 15. Mai, startet dann auch die Bayerische Landesgartenschau in Kirchheim bei München. Beide Veranstaltungen versprechen ein abwechslungsreiches Programm.

Noch sind die Tulpen nass. Das kalte Wetter hat vielen zugesetzt. Doch am Wochenende soll es in ganz Bayern wieder freundlicher werden. Foto: Peter Kneffel

Die Gelände: In den vergangenen Monaten war Wangen vielerorts Baustelle. Das 40 Hektar große Schaugelände grenzt direkt an die Altstadt. Es liegt links und rechts der Argen. Schaugärten, Infopavillons, Spielplätze, Sportanlagen und Bühnen sind entstanden. Der Fluss, die Argen, ist zentraler Bestandteil der Gartenschau, und an vielen Stellen renaturiert worden. Über zehn neue Brücken können die Besucher den Fluss queren. Die 28.000-Einwohner-Stadt hat sich durch die Landesgartenschau auch verändert: Kern des Geländes ist eine frühere Industriebrache. Die Baumwollspinnerei Erba hat 130 Jahre lang bis zu 1500 Menschen Arbeit und ein Zuhause gegeben. Durch den Niedergang der Textilindustrie musste sie 1992 schließen. Auf dem Gelände ist neues Leben eingekehrt: Wohnungen für 1500 Menschen und 500 Arbeitsplätze sind entstanden.

