Natur

vor 32 Min.

Der Wolf in Oberbayern darf abgeschossen werden: Es drohen Klagen

Das Thema Wolf führt in Bayern immer wieder zu heftigen Diskussionen. Die einen wollen dem Tier nachstellen und es erlegen, die anderen wollen es schützen. In Oberbayern wurde nun der Abschuss eines Wolfes erlaubt.

Plus Der Wolf, der in Oberbayern unterwegs ist, darf erlegt werden. Es wäre die erste offizielle Tötung seit 140 Jahren. Dagegen gibt es Widerstand. Und bald Klagen.

Von Stephanie Sartor

Eigentlich will Martin Wiesend an diesem warmen Tag im Juli 1882 Hirsche jagen. Doch dann hat er plötzlich ein anderes Tier vor der Flinte. Eines, vor dem sich die Menschen fürchten und über das sie sich in stickigen Wirtshausstuben schaurige Geschichten zuraunen. Der Gasthofbesitzer aus dem Fichtelgebirge legt also an und schießt. Er trifft, der Wolf ist tot. Und Wiesend ein Held. Das Fest, das anlässlich des Abschusses gefeiert wird, dauert drei Tage. So erzählt man es sich heute jedenfalls.

