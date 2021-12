Wie viel Lebenszeit bleibt dem wohl ältesten Baum Bayerns?

Plus In den Bergen über Balderschwang steht der vielleicht älteste Baum Bayerns. Er überlebte sogar eine Eiszeit und bislang auch den Klimawandel. Dieser Text interessierte 2021 besonders viele Leser.

Als ihre Geschichte begann, hatte die Eibe das Balderschwanger Tal noch für sich allein. Teilte es nur mit den anderen Bäumen des Bergwalds. Erst im 14. Jahrhundert kamen Bauern aus dem benachbarten Bregenzerwald, um die Wildnis zu roden. Die Eibe wagte keiner zu fällen. Bis heute nicht.