Wie zu viel Licht uns krank macht

Plus Je heller es ist, desto sicherer fühlen sich viele. Die Schattenseiten kennen zu wenige, warnen Experten. Im Gegenteil: Selbst im Garten haben Lämpchen Hochkonjunktur.

Melatonin kennen viele Menschen, die Schlafprobleme haben. Vermutlich weniger bekannt sei, wie das Schlafhormon die Entstehung von Brustkrebs beeinflussen könne, sagt Jesse Staber, Lichtexperte beim Landesbund für Vogelschutz (LBV). Damit im Gehirn das Hormon Melatonin ausgeschüttet werden kann, ist nächtliche Dunkelheit nötig. Doch unsere Nächte werden immer heller, weil künstliches Licht so zunehme. Darunter leiden alle Lebewesen. Auf die negativen gesundheitlichen Folgen hätten Forscher schon vor Jahren hingewiesen. So zähle nächtliches Licht beispielsweise von Straßenlaternen im Schlafzimmer auch zu den Risikofaktoren für Brustkrebs, erklärt Staber und ergänzt: „Festgestellt wurde auch, dass Melatonin das Wachstum von Prostatakrebs reduzieren kann.“ Doch das Thema Lichtverschmutzung „interessiert leider einfach kaum noch jemanden“, sagt Staber.

Im Gegenteil: Dadurch, dass moderne LED-Leuchten wesentlich weniger Strom brauchen, Licht damit also viel billiger produzieren, gehe der Verbrauch steil nach oben, sagt Staber. Man sehe es schon allein daran, wie viele Gärten und Balkone ganzjährig beleuchtet sind. Dass das Thema Lichtverschmutzung auch Teil des erfolgreichen Volksbegehrens für mehr Artenschutz war, besser bekannt unter dem Namen "Rettet die Bienen", scheint bei vielen vergessen zu sein. Dabei hat Bayern in Folge des Volksbegehrens 2019 sogar zwei Gesetze zur Lichtverschmutzung beschlossen, die dazu beitragen sollen, diese im Freistaat zu reduzieren, erklärt Manuel Philipp, Gründer der Organisation "Paten der Nacht", der sich seit Jahren für einen bewussteren Umgang mit künstlichem Licht einsetzt. "Doch viele Kommunen, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger, wissen gar nichts von diesen Gesetzen und halten sich dementsprechend auch nicht daran."