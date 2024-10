Neue Anklage gegen Alfons Schuhbeck

Die Staatsanwaltschaft München I hat erneut Anklage gegen den früheren Promi-Koch Alfons Schuhbeck erhoben. Es geht nach Angaben der Behörde um mehrere Delikte: Verdacht der Insolvenzverschleppung in neun Fällen, des Betrugs in vier und des versuchten Betrugs in fünf Fällen. Dazu kommt der Verdacht auf Subventionsbetrug in 19 Fällen. Außerdem soll Schuhbeck in 479 Fällen Abeitsentgelt vorenthalten oder veruntreut haben.

Der Ex-TV-Koch sitzt seit August 2023 bereits wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 2,3 Millionen in Haft. Das Landgericht München I hatte ihn deshalb zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Aktuell verbüßt Schuhbeck die Strafe in Rothenfeld bei Andechs, einer Außenstelle der JVA Landsberg, hatte zuletzt sogar Freigang.

Promi-Koch Schuhbeck: Chancen auf frühere Haftentlassung sinken

Im Sommer hatte ein Insider unserer Redaktion berichtet, dass Schuhbeck seine Zeit im Gefängnis gut verkraftet. Demnach nutzte er seine Zeit in der JVA Rothenfeld, um einige seiner Kochbücher zu überarbeiten. Viele davon waren Bestseller. Sein aktuellstes erschien im Jahr 2020. Im Gefängnis hatte Schuhbeck viel in der Bücherei gearbeitet, Pläne für die Zeit nach der Haft geschmiedet. Bislang hatte der mittlerweile 75-Jährige darauf hoffen dürfen, bei guter Führung vorzeitig entlassen zu werden. Die Chance auf eine Verkürzung der Haft dürfte mit den neuen Anklagepunkten deutlich gesunken sein.