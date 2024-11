Neuer Weihnachtsmarkt öffnet mitten in München

Wenn es kalt wird, die Tage kürzer und schneereicher und sich das Jahr dem Ende zuneigt, heißt das unter anderem: Die Weihnachtsmarkt-Saison beginnt. In München öffnen bereits Ende November verschiedene altbekannte Weihnachtsmärkte, heuer kommt ab dem 22. November ein neuer dazu: Der Markt „Weihnachtsgenuss am Gasteig“ findet in diesem Jahr erstmalig jeweils zwischen 16 und 23 Uhr bis zum 22. Dezember statt.

Die Anbieter werben bei dem Weihnachtsmarkt mit einem kulturellen Angebot an Live-Musik sowie kulinarischen Spezialitäten. Glühwein bekommt man ab 4,80 Euro, Bratwurst in der Semmel für 5,50 Euro und Allgäuer Käsespätzle für 7,50 Euro. Im Stadtteil Haidhausen gibt es zudem den Weihnachtsmarkt am Weißenburger Platz, der ab dem 26. November öffnen wird.

Neuer Weihnachtsmarkt am Gasteig in München eröffnet schon am 22. November

Der Gasteig in der Rosenheimer Str. 5 (Au-Haidhausen) ist mit dem ÖPNV zum Beispiel mit der S-Bahn bis zum Rosenheimer Platz sowie mit der U4 und U5 zum Max-Weber-Platz am besten zu erreichen. Die Trambahnlinien 15, 25 und 17 halten ebenfalls am Rosenheimer Platz, die Buslinien 62 und 148 direkt an der Station Gasteig.

Diese klassischen Weihnachtsmärkte gibt es in München:

Münchner Christkindlmarkt auf dem Marienplatz (25. November bis 24. Dezember)

Weihnachtsdorf vor dem Kaiserhof in der Residenz (18. November bis 22. Dezember)

Winterzauber auf dem Viktualienmarkt (22. November bis 4. Januar)

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt auf dem Wittelsbacher Platz (25. November bis 23. Dezember)

Tollwood Winterfestival auf der Theresienwiese (26. November bis 31. Dezember)