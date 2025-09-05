Kinderstartgeld in Bayern kommt: Was sich für junge Eltern an der staatlichen Förderung verändert

Zum 1. Januar 2026 ändert sich die Familienförderung in Bayern: Künftig soll mehr Geld des Freistaats in die Kitas fließen, dafür werden die direkten Zahlungen an junge Eltern deutlich reduziert werden. Auch der Name der Familienförderung ändert sich: Aus dem bisherigen „Familiengeld“ wird das „Kinderstartgeld“. Wie viel Geld vom Freistaat gibt es für Familien künftig? Was heißt das für Eltern und Kitas? Und wie begründet die Staatsregierung die Neuausrichtung? Das Wichtigste zum Kinderstartgeld im Überblick.
München/Würzburg
