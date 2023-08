Allgäu

vor 48 Min.

In 57.000 Lego-Teilen: Rumäne baut Neuschwanstein nach

Plus In dreijähriger Arbeit hat ein Rumäne Schloss Neuschwanstein aus Legosteinen nachgebildet. Jetzt will er sein Modell im Allgäu verkaufen - und das für viel Geld.

Von Benedikt Siegert

Felix Mezei sagt von sich selbst, er sei verrückt. Verrückt nach König Ludwig II. Verrückt nach Bayern. Und verrückt nach Legosteinen. Der 49-Jährige lässt seinen Blick nun schweifen über das, was er als sein Meisterwerk bezeichnet: Schloss Neuschwanstein – gefertigt in dreijähriger Kleinarbeit aus 57.640 Lego-Bausteinen.

An diesem sonnigen Vormittag hat der Rumäne sein 40 Kilo schweres Modell am Originalschauplatz in Schwangau aufgebaut. Rund eine halbe Stunde benötigt Mezei, um die Komponenten zusammenzusetzen. Dann streicht er stolz über das graue Plastikdach seines Modells und sagt: „Mein Herz hängt an Neuschwanstein und diesem König.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen