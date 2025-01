74-Jähriger überschlägt sich mit Auto und stirbt

Ein Mann ist mit dem Auto gegen ein Bushäuschen in Passau gefahren und tödlich verletzt worden. Der 74-Jährige war am Nachmittag in einer Linkskurve geradeaus weitergefahren, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nach der Kollision mit dem Bushäuschen, in dem sich keine Menschen befanden, überschlug sich der Wagen des Mannes demnach. Das Fahrzeug blieb an einer Garagenwand auf dem Dach liegen.

Der Rettungsdienst brachte den Angaben zufolge den Mann in ein Klinikum, wo er wenig später starb. Die Unfallursache war laut dem Sprecher zunächst unklar.