Rollerfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein Rollerfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verletzt worden. Der 71-Jährige habe mit seinem Roller von einem Feldweg auf eine Straße bei Schönau (Landkreis Rottal-Inn) fahren wollen, teilte die Polizei mit.

Dabei soll der Mann am Donnerstag ein heranfahrendes Auto eines 43-Jährigen übersehen haben. Nach dem Zusammenstoß brachten Sanitäter den Rollerfahrer in ein Krankenhaus, wo er an seinen Verletzungen starb. Ein Gutachter solle nun den Unfallhergang analysieren, hieß es weiter.