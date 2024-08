Schweinekopf an Zaun von Flüchtlingsunterkunft gehängt

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben einen abgetrennten Schweinekopf an den Zaun einer Flüchtlingsunterkunft in Niederbayern gehängt. Nach Polizeiangaben meldete ein Verantwortlicher der Unterkunft in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) den Vorfall bei der Polizei.

Die Ermittler gingen zunächst davon aus, dass der Kopf zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag angebracht wurde. Das für Staatsschutzdelikte zuständige Kommissariat der Kripo Passau habe die Ermittlungen übernommen, Zeugen sollten sich bei der Polizei melden.