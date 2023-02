Nockherberg 2023: Alle Informationen zur traditionellen Starkbierprobe

Nach zwei Ausfällen und einer digitalen Veranstaltung feiert der Nockherberg 2023 in seiner ursprünglichen Form ein Comeback. Wir haben wichtige Informationen zusammengetragen.

Es waren schwierige Jahre für den Nockherberg, doch 2023 feiert er sein großes Comeback. Nach drei Jahren, in denen es zwei Absagen und eine digitale Veranstaltung gegeben hatte, wird es die traditionelle Starkbierprobe in diesem Jahr wieder geben. Und zwar inklusive Fastenpredigt und Singspiel. Dem traditionsreichen "Derblecken" der Politiker steht also nichts im Wege.

Doch wann findet die Starkbierprobe statt, welche Gäste werden erwartet und woher kommt die Tradition des Nockherbergs überhaupt? Wir haben Antworten.

Nockherberg 2023: Termin und Übertragung

2022 war die Tradition am Nockherberg wegen des Ausbruchs des Krieges in der Ukraine ausgesetzt worden. Nun ist sie zurück: Die Starkbierprobe auf dem Nockherberg findet in diesem Jahr am Freitag, 3. März, statt. Der Termin, eineinhalb Wochen nach dem Aschermittwoch, wurde von einem Fußballspiel beeinflusst. Er ist einem Spiel des FC Bayern geschuldet, welcher langjähriger Partner der Paulaner Brauerei ist, welche das Event ausrichtet. Am 8. März wird der deutsche Rekordmeister in der heimischen Allianz Arena das Starensemble von Paris Saint-Germain zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League empfangen.

"Wir freuen uns wirklich sehr auf den März. Denn dann wird eine der traditionsreichsten Veranstaltungen unserer Heimatstadt München wieder in gewohnter Form stattfinden", sagte Paulaner Geschäftsführer Andreas Steinfatt: "Schon im vergangenen Jahr wollten wir ein Comeback mit Gästen und Singspiel auf dem Nockherberg feiern, 2023 ist es jetzt endlich wieder so weit."

Der Nockherberg 2023 wird live im BR übertragen. Außerdem kann er per Stream in der ARD-Mediathek verfolgt werden. Die Übertragung beginnt um 19.00 Uhr.

Termin: Freitag, 3. März 2023, ab 19.00 Uhr

Welche Gäste werden zum Nockherberg 2023 erwartet?

Beim Starkbieranstich am Nockherberg nehmen nur geladene Gäste teil. Die Brauerei Paulaner entscheidet also, wer vor Ort ist. Traditionell wohnen der Veranstaltung Gäste aus Politik, Sport, Wirtschaft und Kultur bei. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vor Ort sein. Genau wie der ein oder andere Spieler oder Verantwortliche des FC Bayern. Die prominenten Gäste müssen sich auf den ein oder anderen derben Witz gefasst machen. Vor allem die Politikerinnen und Politiker.

Wann ist Starkbieranstich auf dem Nockherberg 2023?

Der Nockherberg ruft nicht nur zur traditionellen Starkbierprobe, sondern auch zum Starkbierfest. Dieses richtet Paulaner vom 10. März bis zum 2. April 2023 aus.

Nockherberg 2023: Wer hält die Fastenpredigt?

Mit der Fastenpredigt beginnt traditionell das legendäre Derblecken von Politikerinnen und Politikern. Sie wird in jedem Jahr von einer bekannten Persönlichkeit der bayerischen Kabarettszene gehalten. Für einen Kabarettisten oder eine Kaberettistin gilt ein Auftritt am Nockherberg als eine Art Ritterschlag. Die Besonderheit ist, dass viele Politikerinnen und Politiker im Raum sind. Das Manuskript bleibt bis zur Fastenpredigt geheim, sodass das Überraschungsmoment gewahrt wird.

Im Jahr 2023 wird die Fastenrede von Maximilian Schafroth gehalten. Der Kabarettist, Schauspieler und Moderator hat bereits zum dritten Mal die Ehre.

Wer ist für das Singspiel bei der Starkbierprobe am Nockherberg 2023 verantwortlich?

Das Singspiel folgt seit 1972 auf die Fastenpredigt. Es handelt sich dabei um ein Theaterstück mit Musik und Gesang. Im Jahr 2023 sind Stefan Betz und Richard Oehmann für Buch und Regie verantwortlich.

Woher kommt die Tradition des Nockherberg?

Der Ursprung der Tradition der Starkbierprobe geht am Nockherberg auf die klösterliche Braukunst zurück. Im 15. Jahrhundert hatten Paulaner-Mönche damit begonnen, Bier zu brauen. Das meiste wurde während der Fastenzeit für den Eigenbedarf gebraut, doch ab und an schenkten die Mönche das Bier auch öffentlich aus. Am Namenstag des Ordensgründers Franziskus de Paula durften die Mönche in der Folge durch ein kurfürstliches Mandat ausschenken. Geboren war die Tradition der Starkbierprobe, die sich bis heute gehalten hat.