Zahlreiche S-Bahnen in München wegen Notarzteinsatz verspätet

Ein medizinischer Notfall hat am Sonntagabend für Beeinträchtigungen auf der S-Bahn-Stammstrecke in München gesorgt. Über den Vorfall informierte die Bahn um 19.12 Uhr. Weil ein Fahrgast am Halt Donnersbergerbrücke ärztlich versorgt werden musste, kam es auf einer Reihe von Linien zu Verspätungen.

Medizinischer Notfall auf Münchner Stammstrecke: Zahlreiche S-Bahn-Linien betroffen

Betroffen waren dem Konzern zufolge Züge der folgenden Verbindungen, die jeweils in Richtung München Ost unterwegs sind.

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S8

Die S-Bahnen fuhren der Bahn zufolge am Abend rund 15 bis 20 Minuten später als im Fahrplan vorgesehen. Einzelne Verbindungen seien auch ausgefallen, weil Züge wegen der Verspätungen vorzeitig hätten wenden müssen. Um 19.52 Uhr gab die Bahn bekannt, dass der Notarzteinsatz beendet worden sei. Details zu dem Unglück veröffentlichte der Konzern nicht. Bis sich der S-Bahn-Verkehr wieder normalisiert, sollten Reisende im Laufe des Abends noch mit Folgeverspätungen rechnen.