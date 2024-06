Notfälle

Anonymer Hinweis: Polizei sucht an See nach Leiche

In einem Hinweis an die Polizei ist von einer Leiche bei einem See nördlich von München die Rede. Eine gründliche Suche der Einsatzkräfte beginnt.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr haben am Mittwoch den Garchinger See nördlich von München nach einer Leiche abgesucht. Zuvor war ein anonymer Hinweis bei der Polizei eingegangen, dass sich dort eine Leiche befinde, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr suchte den See den Angaben zufolge mit einem Boot ab, die Polizei setzte zudem eine Drohne und eine Wärmebildkamera ein. Die Suche blieb zunächst ohne Ergebnis. Über mögliche weitere Maßnahmen wollte die Polizei im Laufe des Mittwochs entscheiden. Da der anonyme Hinweis keinerlei Details enthalten habe, sei es schwer, weitere Ermittlungsansätze zu finden, sagte der Sprecher. (dpa)

