Frau steckt in Aufzug fest - Feuerwehr muss Dach entfernen

Wegen eines Defekts hat eine Frau an einer Münchner S-Bahnhaltestelle mindestens eineinhalb Stunden in einem Aufzug ausharren müssen. Die Feuerwehr habe schließlich das Kabinendach entfernt, um die Frau zu retten, teilte die Berufsfeuerwehr München mit. Versuche von Mitarbeitern der Bahn-Sicherheit sowie einer Aufzugsfirma, den Fahrstuhl wieder in Betrieb zu nehmen, seien zuvor gescheitert.

Der Aufzug am Bahnhof Lochhausen war am Dienstag während der Fahrt steckengeblieben. Die eingeschlossene Frau habe zunächst den Notrufknopf betätigt. Nach den gescheiterten Rettungsversuchen sei schließlich die Feuerwehr alarmiert worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Mit Spezialwerkzeug hätten die Einsatzkräfte einen Teil des Kabinendachs entfernt. Über eine Klappleiter sei die Eingeschlossene dann ins Freie geführt worden. Der Aufzug blieb laut Feuerwehr auch danach außer Betrieb.