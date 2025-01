Mädchen bricht in Oberbayern in zugefrorenen See ein

Ein 13 Jahre altes Mädchen ist im Berchtesgadener Land in einen zugefrorenen See eingebrochen und ins eiskalte Wasser gestürzt. Spaziergänger riefen dem Mädchen zu und motivierten sie, sich aus eigener Kraft zurück auf die Eisfläche zu ziehen und an das Ufer zu robben, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mitteilte. Ein Mann hätte ihr dann das letzte Stück an Land geholfen. Die 13-Jährige kam demnach frierend, aber unverletzt davon.

Zusammen mit zwei Freunden war das Mädchen laut BRK am Samstag bei Freilassing unterwegs, als sie auf die Eisschicht trat und rund 20 Meter vom Ufer entfernt einbrach. Die Einsatzkräfte warnen davor, zugefrorene Gewässer zu betreten - bei Einbruch bestehe Lebensgefahr.