Tischkamin entzündet Nachfüllflasche: Zwei Verletzte

Beim Versuch, einen Tischkamin auf dem Balkon mit Bio-Ethanol nachzufüllen, haben zwei Männer in Schwaben teils massive Verbrennungen erlitten.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Nachbarn den Vorfall am Donnerstagabend in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) mitbekommen und daraufhin den Notruf abgesetzt.

Einer der beiden Verletzten wurde demnach wegen seiner schweren Verbrennungen mit einem Hubschrauber ins Klinikum geflogen. Der Rettungsdienst brachte den Angaben nach den anderen Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus.

(dpa)