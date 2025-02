Vorfall bei Demo in München: Was wir wissen und was nicht

In der Innenstadt von München ist am Donnerstag ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Sie waren im Rahmen einer Demonstration der Gewerkschaft Verdi in den Innenstadt unterwegs. Was wir wissen und was nicht.

Was wir wissen

Der Ablauf: Ein Mann fährt gegen 10.30 Uhr am Münchner Stiglmaierplatz mit einem Auto in eine Gruppe von mehreren Menschen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls findet dort laut Polizei eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi statt.

Die Verletzten: Mindestens 20 Menschen wurden nach ersten Angaben der Feuerwehr verletzt. Darunter seien auch Schwer- und Schwerstverletzte. Lebensgefahr sei bei einigen Menschen nicht auszuschließen. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) teilte mit, es seien auch Kinder unter den Verletzten.

Der Einsatzort: Der Stiglmaierplatz liegt in der Münchner Maxvorstadt. Auch einige Straßen vom Stiglmaierplatz entfernt stehen am Vormittag mehrere Rettungswagen.

Der Verdächtige: Der Fahrer wurde laut Polizei festgenommen. Von ihm gehe derzeit keine weitere Gefahr aus, sagte ein Sprecher. Entgegen anders lautender Gerüchte gehe man nicht von weiteren Beteiligten aus.

Was wir nicht wissen

Die Hintergründe: Wie es zu dem Vorfall kam, ist noch unklar. Laut Polizei ist noch nicht geklärt, ob der Mann das Auto absichtlich in die Menschen steuerte.

Die Demonstration: Ob der Vorfall in Zusammenhang mit der Demonstration steht, ist nicht geklärt. Unklar ist laut Polizei etwa auch, ob Demonstranten unter den Verletzten sind. (dpa)

Icon Vergrößern Nach dem Vorfall in München ist die Polizei „mit starken Kräften“ vor Ort. Foto: Roland Freund/dpa Icon Schließen Schließen Nach dem Vorfall in München ist die Polizei „mit starken Kräften“ vor Ort. Foto: Roland Freund/dpa