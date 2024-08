Autofahrer wird bewusstlos und stirbt in Klinik

Ein Autofahrer hat in München während der Fahrt das Bewusstsein verloren. Sein Wagen sei am Freitag über eine Kreuzung gerollt und gegen eine Ampel gestoßen, teilte die Polizei mit. Passanten wählten den Notruf und begannen, den bewusstlosen 64-Jährigen wiederzubeleben. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er laut Polizei starb. Den Angaben nach lag bei dem Mann eine plötzlich auftretende Erkrankung vor. Nähere Angaben machte die Polizei dazu nicht.

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis