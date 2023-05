Obdachlosigkeit

30 Jahre "Biss": Beim Verkauf der Straßenzeitung die große Liebe gefunden

Plus Vor 30 Jahren wurde in München die erste deutsche Straßenzeitung gegründet. Bis heute hat die "Biss" mehr als 1000 Menschen in Not geholfen. Einer erzählt seine Geschichte.

Von Irmengard Gnau

Es brummt am Stachus in München. Mittagszeit. Menschen eilen die Rolltreppen zum Zwischengeschoss hinunter, auf der Suche nach der richtigen S-Bahnlinie oder einem Happen zu essen. Dirk Schuchardt lässt sich nicht stören von dem Getümmel. Mit geübten Griffen baut er seinen kleinen Stand auf, befestigt die aktuelle Ausgabe der "Biss" oben an seinem Rollwagen und den Verkäuferausweis gut sichtbar an der Seite. Seit 17 Jahren verkauft Schuchardt die Münchner Straßenzeitung schon hier. In diesem Jahr feiert die "Biss" ihr 30-jähriges Bestehen. Damit ist sie die älteste Straßenzeitung in Deutschland.

Die allererste Ausgabe des Magazins erschien am 17. Oktober 1993, dem Welttag der Vereinten Nationen zur Überwindung der Armut; kurze Zeit später startete auch in Hamburg eine Straßenzeitung, die "Hinz und Kunzt". Den Grundstein für die "Biss" legte eine kleine Gruppe aus engagierten Sozialarbeiterinnen, Journalisten und Kirchenleuten 1991 bei einer Tagung zum Thema Obdachlosigkeit der Evangelischen Akademie Tutzing. Die Abkürzung "Biss" steht für "Bürger in sozialen Schwierigkeiten". Keine Wohnung zu haben, ist nur eine davon; vielfach treiben auch Krankheiten, Lebenskrisen oder psychische Erkrankungen Menschen in die Armut. Menschen in solchen Nöten zu helfen, nahm sich der Verein "Biss" vor 30 Jahren vor, und zwar als Stimme der Armen in der Stadt wie auch durch Hilfe zur Selbsthilfe: Bedürftige können durch den Verkauf der Zeitschrift, die von professionellen Journalisten gestaltet wird, ihr eigenes Geld verdienen. Wer es schafft, regelmäßig mehr als 400 Exemplare im Monat zu verkaufen, kann sich sogar fest anstellen lassen, zahlt dann Steuern und Sozialabgaben. 52 Verkäuferinnen und Verkäufer sind aktuell fest angestellt, weitere gut 50 verkaufen die Zeitschrift frei.

