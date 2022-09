Nach Tod beim Canyoning: War die Gefahr in der Starzlachklamm absehbar?

Plus Nach dem Tod einer 27-Jährigen beim Canyoning nimmt die Staatsanwaltschaft zwei Tourenführer ins Visier. Es geht um den Verdacht der fahrlässigen Tötung.

Nach dem Tod einer 27-Jährigen bei einer Canyoning-Tour in der Starzlachklamm bei Sonthofen hat die Kemptener Staatsanwaltschaft jetzt Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Diese richten sich laut Polizei gegen zwei Tourenführer: Betroffen sind eine 32-Jährige und ein 49-Jähriger. Sie leiteten die Gruppe, zu der auch das spätere Todesopfer gehörte. Daneben ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zwei weitere Canyoning-Führer, auch Guides genannt, im Alter von 38 und 60 Jahren wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung. Sie waren zum Unglückszeitpunkt mit einer anderen Canyoning-Gruppe in der Klamm unterwegs. Ein 31-Jähriger aus ihrer Gruppe wurde schwer verletzt.