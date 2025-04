Achtjähriger beim Aussteigen aus dem Schulbus angefahren

Beim Aussteigen aus dem Schulbus ist ein achtjähriger Junge angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, trat das Kind direkt hinter dem Bus in Schweitenkirchen (Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm) auf die Straße. Weil der entgegenkommende Autofahrer am Freitagmittag zu schnell an dem Bus vorbeifuhr, habe er nicht mehr rechtzeitig bremsen können, hieß es weiter.

Durch den Zusammenstoß sei das Kind auf die Straße gestürzt und habe sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Da der Notarzt weitere Verletzungen nicht ausschließen konnte, sei der Junge mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Autofahrer nur mit Schrittgeschwindigkeit an einem Bus mit eingeschaltetem Warnblinker vorbeifahren dürfen. Dies gelte auch für den Gegenverkehr. Gegen den 24-jährigen Autofahrer werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Beamten.