Falschfahrerin stirbt bei Unfall auf A8

Eine Falschfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto auf der Autobahn 8 ums Leben gekommen. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr die 55-Jährige in der Nacht bei Übersee im Landkreis Traunstein in entgegengesetzter Richtung auf die Autobahn.

Bei Bernau am Chiemsee im Landkreis Rosenheim sei das Auto der Frau mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Laut Polizei starb die 55-Jährige noch an der Unfallstelle. Ein 49-Jähriger und eine 45-Jährige kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Weshalb die Frau in falscher Richtung fuhr, war zunächst unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.