Mann weicht Auto aus und landet im Straßengraben

In Oberbayern hat ein Mann versucht, einem anderen Auto auszuweichen, und ist dabei mit seinem Wagen einen Straßengraben heruntergerutscht. Nach etwa 20 Metern sei er am Montag gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Demnach kam ihm zuvor eine 37-Jährige mit ihrem Wagen entgegen. Sie sei durch ihre Kinder im Auto abgelenkt worden und so auf die Gegenspur geraten.

Der 45-Jährige wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 35.000 Euro. Die 37-Jährige und ihre Kinder wurden nicht verletzt. Gegen die Autofahrerin wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.