Oettinger-Brauerei mit neuem Chef

Die Oettinger-Brauerei hat einen neuen Chef.

Stefan Blaschak sei vom Beirat der Brauerei berufen worden, ab sofort als CEO (Vorstandsvorsitzender) das Unternehmen zu führen, teilte die Brauerei mit Sitz in Oettingen im Landkreis Donau-Ries am Dienstag mit. Nach verschiedenen Positionen bei Coca-Cola Deutschland war der 54-Jährige den Angaben zufolge Mitglied des Vorstands bei Hochland und Kamps. Danach leitete er als Vorstandsvorsitzender die Berentzen Gruppe und begleitete im Anschluss Veränderungsprozesse in einer Reihe mittelständischer Unternehmen.

"Wir haben in den vergangenen Monaten sehr viele notwendige Veränderungsprozesse angeschoben und zum Teil bereits erfolgreich umgesetzt", sagte die Hauptgesellschafterin und Beiratsvorsitzende Pia Kollmar. "Jetzt treten wir mit Stefan Blaschak in eine neue Phase ein." Es gelte, die begonnenen Projekte voranzutreiben sowie die Stärken des Unternehmens im Markt herauszustellen.

Mit einem Ausstoß von rund acht Millionen Hektolitern zählt die Oettinger-Gruppe nach eigenen Angaben zu den größten Getränkeherstellern in Deutschland. Das 1731 gegründete Familienunternehmen hat rund 800 Mitarbeitende.

Im vergangenen Jahr hatte die Brauerei ihren Standort im thüringischen Gotha geschlossen. Teile der Produktionskapazitäten und -anlagen sollten auf andere Standorte der Unternehmensgruppe in Deutschland verlagert werden. Die Brauerei reagiere damit auf die Entwicklung des Absatzvolumens im Biermarkt in den vergangenen Jahren und stelle sich für die Zukunft neu auf, hieß es vor einem Jahr.

