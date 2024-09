Wiesn-Eröffnung: Hunderte stürmen bei Eröffnung auf das Gelände

Pünktlich um kurz nach neun ist es so weit: Die ersten Wiesn-Begeisterten rennen auf das Gelände, mit dem Ziel, die besten Plätze im Zelt zu ergattern. Von allen Seiten strömen nun weitere Besucher heran, die meisten in Dirndl und Lederhose. Denn der heutige Samstag ist der erste Tag des 189. Oktoberfests in München.

Schon am frühen Morgen hatten die Ersten gewartet, manche mit Decken, Thermoskanne und Kaffee, andere mit Bier. Die Wiesngäste müssen sich allerdings noch drei Stunden gedulden, ehe sie in München ihr erstes Wiesnbier bekommen. Das wird dieses Jahr, zum ersten Mal in der Wiesn-Geschichte, in einigen Zelten die 15-Euro-Marke knacken. Das Fass, das Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) um Punkt 12 Uhr anzapfen wird, steht schon im Schottenhammel-Zelt bereit. Damit wird Reiter das Fest eröffnen.

Münchens Oberbürgermeister zapft das erste Fass um 12 Uhr an

Bis 12 Uhr müssen sich die bereits eingetroffenen Gäste noch gedulden. Denn erst dann, wenn Reiter mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf eine friedliche Wiesn angestoßen hat, fließt das Bier auch für die Gäste. (mit dpa)