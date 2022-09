Skandal im Wiesn-Zelt, Skandal um Musi’

Ballermann oder Blasmusik? Auf dem Oktoberfest sorgte diese Frage für viel Rummel. Mitten drin: Die Kapelle Josef Menzl. Über einen denkwürdigen Abend und was danach folgte.

Josef Menzl kämpft auf der Bühne im Bräurosl-Festzelt. Er kämpft um jedes Händeklatschen, jeden Jubelruf, jedes Tanzpaar. Sechs Stunden liegen bereits hinter ihm und seinen 15 Musikanten. Sie ahnen, dass es hier um etwas geht. Eben noch waren sie nach einer Pause über die hölzernen Treppenstufen zurück auf die Bühne gestürmt. Zuvor hatten sie sich ein Stockwerk tiefer, in den Wiesn-Katakomben, eingeschworen: Heute gilt’s!