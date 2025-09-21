Icon Menü
Oktoberfest: Was diese Trachtengruppe aus dem Aostatal weltweit einzigartig macht

Oktoberfest 2025

In diesem italienischen Tal tragen die Frauen eine Krone und lieben Bier aus Schwaben

In den Bergen Westitaliens wohnt eine Volksgruppe mit eigentümlichem Deutsch. Damit dieses nicht ausstirbt, verlassen sie einmal im Jahr ihr Tal in Richtung München.
Von Veronika Ellecosta
    • |
    • |
    • |
    Die Kronen aus Goldfiligran für die Frauentrachten sind entstanden, als Königin Margarete von Italien ihre Sommerfrische in Gressoney bezog.
    Die Kronen aus Goldfiligran für die Frauentrachten sind entstanden, als Königin Margarete von Italien ihre Sommerfrische in Gressoney bezog. Foto: Hilde Squinobal

    Wenn zum Oktoberfest-Auftakt Brauchtumsvereine aus Nah und Fern ihre Tracht vorführen, marschiert eine deutschsprachige Minderheit aus Westitalien mit: der Trachtenverein Greschòney im Aostatal. Eigentümliche Dialekte sprechen sie dort in der Talschaft Gressoney: Titsch und Töitschu heißen die. Denn Alemannen aus dem Wallis in der Schweiz besiedelten das Seitental am Fuße des Monte Rosa im 12. Jahrhundert. Die etwa 2000 Menschen in Gressoney sind stolz auf ihre Geschichte, und trotzdem verstehen immer weniger die Mundart. Ein Anruf beim Vereinsvorsitzenden Amando Barell darüber, wie man als Minderheit die eigene Kultur pflegt und was das Walsertal in Aosta ausgerechnet mit dem Landkreis Aichach-Friedberg verbindet.

