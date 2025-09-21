In diesem italienischen Tal tragen die Frauen eine Krone und lieben Bier aus Schwaben

Wenn zum Oktoberfest-Auftakt Brauchtumsvereine aus Nah und Fern ihre Tracht vorführen, marschiert eine deutschsprachige Minderheit aus Westitalien mit: der Trachtenverein Greschòney im Aostatal. Eigentümliche Dialekte sprechen sie dort in der Talschaft Gressoney: Titsch und Töitschu heißen die. Denn Alemannen aus dem Wallis in der Schweiz besiedelten das Seitental am Fuße des Monte Rosa im 12. Jahrhundert. Die etwa 2000 Menschen in Gressoney sind stolz auf ihre Geschichte, und trotzdem verstehen immer weniger die Mundart. Ein Anruf beim Vereinsvorsitzenden Amando Barell darüber, wie man als Minderheit die eigene Kultur pflegt und was das Walsertal in Aosta ausgerechnet mit dem Landkreis Aichach-Friedberg verbindet.
Oktoberfest 2025
