Vermisste Lieferung in Wohnung des Paketfahrers gefunden

Die Polizei hat bei einem Paketdienstfahrer in der Oberpfalz ein angeblich verschwundenes Paket und Elektroartikel sichergestellt. In den letzten Wochen wurden bei einem 24-jährigen Fahrer in Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) mehrmals Pakete als gestohlen gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Der Arbeitgeber informierte am Freitag die Polizei, als erneut ein Paket verschwand.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei bei dem 24-Jährigen ein angeblich verschwundenes Paket mit Schuhen im Wert von 110 Euro. Außerdem stellten die Beamten Elektroartikel mit einem Gesamtwert von ungefähr 5.000 Euro sicher.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass er diese günstig gekauft haben soll. Er sei laut eigenen Angaben davon ausgegangen, dass die Sachen gestohlen seien. Woher die Gegenstände stammen, ist bisher nicht bekannt. Gegen ihn wird wegen Unterschlagung und Hehlerei ermittelt.