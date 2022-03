Pandemie

07.03.2022

Freiheit über Nacht: Ein Großteil der Corona-Regeln in Österreich fällt weg

Das schöne Wetter und die fast gänzlich aufgehobenen Corona-Regeln genießen Einheimische und Tagesausflügler in Bregenz. So auch (von rechts) Katharina, Laura Puin und Julian Karl.

Plus In Österreich gelten kaum noch Corona-Regeln. Einheimische und Urlauber freuen sich über die Freiheiten. Die Lebensmittelhändler haben Schwierigkeiten.

Von Moritz von Laer

„Bis gestern war Corona noch da“: So beschreibt Nicole Weiß – sie ist über das Wochenende in Bregenz zu Besuch – den „Freedom-Day“ in Österreich. Seit Samstag gilt ein Großteil der bisherigen Corona-Regeln im Nachbarland nicht mehr. Die Maskenpflicht entfällt bis auf wenige Ausnahmen, Sperrstunde und Besucherobergrenzen bei Veranstaltungen gibt es nicht mehr. Und das, obwohl die Corona-Ampel im gesamten Land auf Rot steht. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Vorarlberg am Sonntag bei 2504. Wie kommen die Lockerungen bei den Menschen an? Wir haben uns in Bregenz umgehört.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .