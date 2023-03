Hubert Aiwanger: Der Anwalt der Anpacker

Plus Die Freien Wähler um Spitzenkandidat Hubert Aiwanger stellen ihr Programm für die Landtagswahl vor. Politik mit „gesundem Menschenverstand“ wollen sie machen. Aber was soll das überhaupt sein?

Hubert Aiwanger muss diesen Sack voller politischer Klötze jetzt irgendwie zuknoten. Die Plädoyers für den ländlichen Raum, die Verachtung für die Grünen, die aiwangerig-verschachtelten Metaphern. Seine Stimme schlägt noch einmal Salti. Und dann poltert der stellvertretende Ministerpräsident den Schlusssatz einer Rede vieler Grundsätze vom Pult: „Wir sind und bleiben die bodenständigen, vernünftigen Freien Wähler, die mit gesundem Menschenverstand dieses Land auch die nächsten fünf Jahre mitregieren wollen.“

Sechs Monate lang schrieben Bayerns Freie Wähler an ihrem Programm für die Landtagswahlen im Herbst. Am Samstag haben sie es bei einem Parteitag im Augsburger Kongress am Park beschlossen. „Anpacken für Bayern“ – so ist das 75-seitige Papier überschrieben. Und vorderster Anpacker, Spitzenkandidat, soll natürlich Aiwanger werden. Dafür bekam er den Auftrag der 214 anwesenden Delegierten, einstimmig, wie bereits 2018. Und auch wenn das abgesegnete Programm zur Person von unten nach oben entstanden sei, wenn jedes Mitglied Ideen einbringen durfte, wie sie hier stolz erzählen, die letzten Federstriche für die großen Themen, die Sache mit dem „gesunden Menschenverstand“ zum Beispiel, die so auch in der Präambel des Papiers steht, die gehörten Aiwanger.

Hier die Menschenverständigen. Da der unvernünftige Rest. (Die CSU ausgeklammert). Das ist der Sound dieses Samstags. Nur: Wie soll eine solche Politik aussehen? Und was heißt sie für die Zukunft mit den Christsozialen?

Aiwanger will Heimat und Landwirtschaft stärken

Die Prioritäten sind klar gesetzt: Der erste von fünf Oberpunkten im Wahlprogramm handelt von Heimat und Landwirtschaft. Beides soll nach dem Willen Aiwangers gestärkt werden. Beides gehört für ihn zusammen. Denn: „Ohne unsere Landwirte kann Umweltschutz nicht gelingen.“ Aiwanger hat ein Herz für diejenigen mit Dreck unter den Fingernägeln, für Anpacker eben. Der Sprung von Landwirten zu Handwerksmeistern ist deshalb nicht weit: „Wir brauchen in diesem Land wieder mehr Leute, die Schaufel und Hammer in der Hand halten können.“

Es gehe nicht darum, „jetzt alles neu zu erfinden, sondern darum, Dinge nachzujustieren“, sagt Aiwanger. Und deshalb finden sich im neuen Wahlprogramm vor allem vertraute Freie-Wähler-Inhalte. Bayern soll Wasserstoffland Nummer eins werden, die Polizei nicht wie geplant nur bis 2025, sondern bis 2029 jährlich 500 neue Stellen bekommen, die ersten 2000 Euro Einkommen pro Monat nicht versteuert werden müssen, Erbschaftsabgaben ganz wegfallen und der öffentliche Nahverkehr im ländlichen Raum ausgebaut werden.

Politischer Hauptgegner bleiben die Grünen. Für sie hat Aiwanger die üblichen Klischee-Etiketten parat: Lastenfahrrad, Straßenkleber, Gendermainstream, gescheiterte Universitätsexistenzen. Die, die Insekten essen. Größter Parteitagslacher des Tages: „Lieber ein Haus im Grünen als einen Grünen im Haus.“

Der schwäbische Bezirksvorsitzende sieht seine Partei als "Taktgeber"

Herr im eigenen Haus ist an diesem Tag Alexander Hold, der Bezirksvorsitzende der FW Schwaben. Als Gastgeber spricht er vor Aiwanger. Und bevor es um die Zukunft geht, um die Frage also, mit welchem Ziel die Freien Wähler in die Wahlen gehen, koalitions- und prozenttechnisch, schaut er zunächst noch einmal in die schwarz-orange Vergangenheit, Bayern-Koalition, seine Partei mit der CSU: „Dass wir Taktgeber sein würden in dieser Koalition – wer hätte das gedacht?“ Als abwägende Kraft in der Pandemiepolitik, mit „dem Hubert“ und seiner Wasserstoffstrategie, den 50.000 digitalen Klassenzimmern des Kultusministers Michael Piazolo.

Wieder zweistellig wollen die Freien Wähler im Herbst werden, ein paar Direktmandate abgreifen, Aiwanger in Landshut, Hold im Oberallgäu. Auf jeden Fall: erneut Teil der Landesregierung sein. Direkt erwähnt der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Aiwanger den Koalitionspartner CSU kaum. Eine direkte Botschaft hat er trotzdem: „Wir lassen uns nicht abschütteln.“

Noch ist eine weitere Regierungsbeteiligung der Freien Wähler nicht sicher

Kurz nach der Rede, der Kandidatur, den stehenden Ovationen. Aiwanger stellt sich in einem Nebenraum den Fragen der Presse. Die drängendste davon: Wie wahlkämpfen, wenn sich das Parteiprogramm in vielen Punkten mitunter liest wie vom großen Koalitionspartner abgepaust? Aiwanger weicht etwas aus. „Wir definieren uns nicht in Abgrenzung zur CSU. Wir sind vom selben politischen Ufer“, sagt er dann. Die Perspektive sei bei den Freien Wählern eine andere, ergänzt der neben ihm sitzende Hold dann noch, mehr vom Bürger her, von unten.

Doch was, wenn die CSU sich die absolute Mehrheit zurückerkämpft, wenn die FDP aus dem Landtag fliegt und die Freien Wähler nicht mehr gebraucht werden für eine Regierung? „Das Restrisiko besteht. Aber es macht mir keine schlaflosen Nächte“, sagt Aiwanger. Im Gegenteil: Er scheint fest von einer Regierungsbeteiligung auszugehen: „Wir sind jetzt eingearbeitet und brauchen nicht mehr bei Null zu beginnen. Ich glaube, Bayern ist die nächsten Jahre gut aufgestellt. Diese Regierung wird so weitergehen.“