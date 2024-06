Autofahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Wegen des Fahrfehlers eines anderen Autofahrers ist ein 33-Jähriger mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und hat sich schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 18-jähriger Autofahrer den Mann in der Nacht zum Sonntag bei Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) überholen. Demnach verlor er dabei die Kontrolle und stieß mit seinem schlingernden Auto gegen das des älteren Mannes. Dieses drehte sich daraufhin und prallte anschließend gegen einen Baum. Der 33-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Seine 28-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die insgesamt vier Insassen im Auto des 18-Jährigen blieben unverletzt.

(dpa)