Hochwasser in Bayern: Pegelstände der Flüsse im Überblick

Die Hochwasserlage bleibt in Bayern bleibt am Dienstag weiter angespannt. Hier finden Sie eine Übersicht über die Pegelstände von Donau, Isar und Co.

Nachdem am Wochenende große Teile Bayerns mit Dauerregen und Hochwasser zu kämpfen hatten, entspannt sich die Situation in Teilen des Freistaats zum Wochenbeginn. In anderen Regionen spitzt sich die Lage noch weiter zu. Hier können Sie sich einen Überblick über die aktuellen Pegelstände verschaffen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Pegelstände in Bayern: Überblick über Donau, Isar und Co.

An diesen Flüssen und Messstellen gilt aktuell die höchste Meldestufe 4 (Stand: Dienstag, 9 Uhr):

Gewässer Messstelle Pegelstand Änderung seit zwei Stunden Paar Manching 304 -6 Donau Passau (Itzstadt) 944 +17 Donau Passau 969 +14 Donau Vilshofen 648 +3 Donau Hofkirchen 665 +1 Donau Deggendorf 733 +2 Donau Straubing 714 +1 Donau Schwabelweis 632 +1 Donau Regensburg 615 - Donau Oberndorf 660 +1 Donau Kelheim 731 +2 Donau Neuburg 633 +6 Donau Donauwörth 564 +1

An diesen Flüssen und Messstellen gilt aktuell die höchste Meldestufe 3:

Gewässer Messstelle Pegelstand Änderung seit zwei Stunden Amper Inkofen 355 -6 Isar Plattling 338 -2 Isar Landshut 323 -2 Paar Mühlried 324 -1 Paar Aichach 200 -2 Wörnitz Harburg 403 -1 Mindel Offingen 466 -6 Donau Ingolstadt 616 +11 Donau Günzburg 356 -6 Donau Neu-Ulm 456 -14

Die genannten Werte stammen vom Hochwassernachrichtendienst. Die Pegelstände und die Änderung werden in Zentimeter angegeben.

Warnung vor Dauerregen und Hochwasser in Bayern am Montag

Inzwischen hat der Deutsche Wetterdienst alle Unwetterwarnungen vor Gewittern und Dauerregen in Bayern aufgehoben. Am Dienstagvormittag erwartet er in Bayern einen Mix aus Sonne und Wolken. An den Alpen sind später aber auch wieder einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Temperatur steigt auf 20 bis 25 Grad.

Nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes konzentriert sich das Hochwasser in Bayern zunehmend auf die Donau, wo vielfach die höchste Meldestufe 4 erreicht ist. An den Zuflüssen sind die Höchststände weitgehend erreicht und das Hochwasser geht langsam zurück.