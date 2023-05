Photovoltaikanlagen

Streit um die Energiewende: Wohin mit all den Solarparks?

Plus Sobald Photovoltaikanlagen geplant sind, gibt es Diskussionen. In Dillingen will man nun Solarstrom auf dem Baggersee erzeugen. Doch das Projekt steht vor dem Aus.

Von Sonja Dürr

Am Wochenende hat die Bürgerinitiative das große Banner aufgehängt. Direkt am Ederhof, auf einer Anhöhe über Daiting – dort, wo die 24 Hektar große Freiflächen-Photovoltaikanlage geplant ist. "Kein Solarpark!" steht auf dem Transparent. Und: "Ja zum Bürgerentscheid."

Die Diskussion um Solarparks findet längst nicht nur in der 800-Einwohner-Gemeinde im Donau-Ries statt. Klar ist: Wenn die Energiewende gelingen soll, braucht es mehr regenerative Energie und auch mehr Sonnenstrom. Nicht nur auf privaten Dächern, sondern auch auf Freiflächen. Viele Kommunen weisen derzeit Gebiete für Solarparks aus, Investoren drängen auf Agrarflächen. Doch das gefällt längst nicht allen. Anwohner stören sich am Anblick, Landwirte daran, dass die Flächen ohnehin immer knapper werden.

