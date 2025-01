Größere Mengen Heizöl ins Abwasser geleitet

In Mittelfranken ist eine größere Menge Heizöl ins Abwasser geleitet worden. Wie viel Öl in das Abwasser gelangt sei, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Das Öl wurde den Angaben zufolge am Donnerstag in einem Sammelbecken in Zirndorf (Landkreis Fürth) entdeckt. In dem Becken wird demnach das Abwasser der Zirndorfer Nordstadt gesammelt.

Die Kosten für das Abpumpen des Öls schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Zudem sei mit weiteren Folgekosten zu rechnen. Die Polizei geht davon aus, dass das Öl absichtlich über das Abwasser entsorgt wurde, um die Kosten für eine ordnungsgemäße Entsorgung zu sparen. Zeugen werden um Hinweise gebeten.