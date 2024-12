Flucht vor Verkehrskontrolle endet in Bach

Eine Flucht vor der Polizei in Schweinfurt hat in einem Bach ein Ende gefunden. Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte einen 40 Jahre alten Autofahrer zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Der Mann habe daraufhin seinen Wagen beschleunigt. Nach einem Wendemanöver sei einer der Vorderreifen platt gewesen. Beim Überqueren eines Baches verfehlte der Mann mit seinem Auto die Brücke und blieb am Abhang hängen. Der Fahrer versuchte noch, zu Fuß zu flüchten, konnte aber gestellt werden.

Weil er weder einen Gang eingelegt noch die Handbremse gezogen hatte, rollte sein Auto den Hang hinab in den Bach. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Laut Polizei stand der Mann unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz eines Führerscheins.

Bei der Flucht eines 40-Jährigen vor der Polizei landet sein Auto im Bach. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa