Männer in Taxi mit 2,5 Kilo Marihuana erwischt

Wertheim/Gaukönigshofen (dpa) -Zwei Männer aus Bayern in einem Taxi sind in Baden-Württemberg mit 2,5 Kilogramm Marihuana erwischt worden. Die Tatverdächtigen, der Fahrer und sein Mitfahrer im Alter von 24 und 26 Jahren, sitzen in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Der Polizei war das Taxi am vergangenen Freitag aufgefallen, als es auf den Parkplatz eines Autohofs in Wertheim im Main-Tauber-Kreis einfuhr. Dort kontrollierten die Beamten das Fahrzeug und stellten zunächst Cannabisgeruch fest. Die Männer hätten augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden.

Neben der großen Menge Marihuana entdeckten die Beamten auch eine geringe Menge Kokain, einen vierstelligen Bargeldbetrag und einen Schlagstock.

Zwei Polizisten bei Wohnungsdurchsuchung verletzt

Einer der Männer soll beruflich Taxifahrer sein. Der Taxameter sei allerdings aus gewesen, weshalb vermutet werde, dass es sich um eine private Fahrt gehandelt habe, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen bei den beiden im bayerischen Gaukönigshofen im Landkreis Würzburg seien weitere geringe Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt worden. Bei den Durchsuchungen am vergangenen Freitag hatten sich zwei Polizisten leicht verletzt, als sie eine Glastür mit Gewalt öffnen wollten.