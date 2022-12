Porträt

vor 16 Min.

Wie ein Würzburger Anwalt gegen die Hetze im Internet kämpft

Plus Lange schon hat er Facebook getriezt, jetzt sagt der Würzburger Anwalt Chan-jo Jun Twitter den Kampf an. Diesen Mittwoch könnte ein wichtiges Urteil fallen. Was treibt den Anwalt an?

Von Michael Czygan Artikel anhören Shape

Ein Tweet zur Razzia gegen Reichsbürger, ein Youtube-Interview zu Jura als Schulfach, ein Video zu "Feindeslisten" von Rechtspopulisten - und noch ein Tweet zu Popstar Elton John, der jetzt auch genug von Twitter hat: nur eine kleine Auswahl der Social-Media-Aktivitäten von Chan-jo Jun in diesen Tagen. Der Würzburger Anwalt lässt nichts aus, so wirkt es, um im Netz präsent zu sein.

