Pro und Contra

18:18 Uhr

Ist es richtig, "Layla" aus den Bierzelten zu verbannen?

Plus Auf dem Kiliani-Volksfest in Würzburg wird der Ballermann-Hit "Layla" wegen Sexismusvorwürfen nicht mehr zu hören sein. ist das richtig so?

Von Tim Eisenberger, Manfred Schweidler

Pro: "Layla" gehört verboten!

Ich gebe zu: Auch ich hatte schon einen Ohrwurm von „Layla“. Aber dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was in diesem Lied eigentlich besungen wird. Und daraus folgten Fragen: Wo endet die Kunstfreiheit und wo fängt Sexismus an? Und warum ist dieser Liedtext, der ja einfach nur die „Puffmutter Layla“ besingt, eigentlich Sexismus?

