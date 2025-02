Viele Promis bei der Fastnacht in Franken – AfD provoziert mit Kostümen

Die Franken-Fastnacht in Veitshöchheim ist ein Highlight im politischen Kalender Bayerns. Wer verkleidet sich wie? Dieses kleine Ratespiel gehört fast schon genauso zur Show dazu wie die Aufführungen selbst. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kam dieses Jahr als Elvis Presley, CSU-Generalsekretär Martin Huber verwandelte sich in Comic-Figur „Popeye“. Grünen-Chefin Katharina Schulze präsentierte sich als Popstar Taylor Swift und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) strahlte als griechische Siegesgöttin Nike in die Kameras.

Auch wenn als Kostüm getarnte politische Statements für die prominenten Gäste durchaus nicht verboten sind, sind sie doch zumindest ungewöhnlich. Etabliert ist eigentlich: Der Spaß soll im Mittelpunkt stehen.

Auch AfD-Landtagsfraktionschefin Katrin Ebner-Steiner und der AfD-Landtagsabgeordnete und Florian Köhler waren am Freitagabend in Verkleidung bei Fastnacht in Franken mit dabei – ihre Kostüme aber hatten einen dedizierten Bezug zur aktuellen politischen Debatte: Sie verkleideten sich als „Abschiebe-Piloten“.

Ebner-Stein selbst postete ein Foto der Kostüme auf der Social-Media-Plattform Instagram. Dort rief das Kostüm gemischte Reaktionen hervor - neben Zustimmung gab es auch Kritik an der „geschmacklosen Verkleidung“.

Am Sonntag – zwei Tage nach „Fastnacht in Franken“ – wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Aktuelle Prognosen sehen die AfD bei etwa 20 Prozent. Die Rechtsaußen-Partei wirbt mit einer extrem scharfen Migrationspolitik. Mitte Januar hatte die AfD in Karlsruhe (Baden-Württemberg) bereits mit „Abschiebetickets“ provoziert, die bei zahlreichen Menschen in den Briefkästen gelandet waren.