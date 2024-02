Prozess in Sonthofen

05:30 Uhr

Bundeswehrleutnant berührt Offizierin an Po und Brüsten – Verfahren eingestellt

Plus Ein Leutnant der Bundeswehr steht in Sonthofen wegen sexueller Nötigung vor Gericht. Zuerst leugnet er seine Taten. Am Ende wird das Verfahren eingestellt.

Von Luke Maguire

Eine vierstündige Verhandlung am Amtsgericht Sonthofen, die auch in einer halben Stunde hätte beendet werden können: Ein Leutnant der Bundeswehr soll im alkoholisierten Zustand einer anderen Offizierin in einer Kaserne in Sonthofen an die Brüste und den Po gefasst und sie zweimal geküsst haben, obwohl sie damit nicht einverstanden war. Deshalb musste er sich wegen sexueller Nötigung vor dem Schöffengericht verantworten.

Der Vorfall ereignete sich vor etwa einem Jahr. Der damals 32-jährige Angeklagte war Teilnehmer eines Lehrgangs in Sonthofen. An einem Abend fand in der Teeküche ein Umtrunk der Lehrgangsteilnehmer statt. Auch die spätere Geschädigte nahm daran teil, ging aber auf die Stube, um zu schlafen. Um etwa 22.30 Uhr schrieb der Angeklagte der Offizierin, ob sie noch wach sei und er zu ihr kommen dürfe, was sie bejahte.

